O’Connor s’impose en solitaire, Pogacar consolide son maillot jaune: ce qu’il faut retenir de la 9e étape du Tour de France

Le second volet alpestre envoyait le peloton en direction de Tignes, un juste retour des choses pour la station savoyarde qui s’était vue privée de son arrivée en 2019 à la suite d’une coulée de boue à la sortie de Val d'Isère. Au départ de Cluses, une journée courte dans la distance mais comportant les ascensions du Col des Saisies, du redoutable Col du Pré et du Cormet de Roselend avant la longue, la plus longue de ce Tour, montée vers Tignes.

Un menu qui ne concernait plus deux non-partants de renom : Primoz Roglic, diminué et souffrant depuis sa chute, et Mathieu van der Poel, désireux de privilégier le mountain bike et son rendez-vous olympique.

D’une large offensive initiale, Poels se dégageait pour passer en tête au Col des Saisies devant Quintana, visiblement dans d’excellentes dispositions, rejoint ensuite par Woods, Higuita, Hamilton et O’Connor.