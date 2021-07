Les orages ont frappé fort et pourraient rester au moins 10 jours

Entretien

Voies sous eaux, notamment sur l’autoroute E40 à hauteur d’Alost ; 120 interventions des pompiers en Wallonie picarde et 17 à Bruxelles ; des arbres arrachés et des pluies diluviennes… Les orages ont encore frappé violemment au cours du week-end, plaçant une nouvelle fois la Belgique en alerte jaune. L’Institut royal météorologique (IRM) replace d’ailleurs les provinces de Hainaut, de Namur, de Liège et du Luxembourg à ce seuil d’alerte de 13h à 20h ce lundi. Le SPF Intérieur a activé le numéro d’urgence 1722. Cela devient une habitude depuis la mi-juin : des orages parfois violents ont balayé le territoire. Que faut-il en penser ? Et jusqu’à quand ? On fait le point avec le prévisionniste de l’IRM Corentin Fourneau.