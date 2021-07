Tour de France: Tadej Pogacar seul au monde

En posant les choses à plat, alors que les sommets qui enserrent Tignes restent piégés dans les nuages qui n’ont cessé de se décharger à grosses gouttes tout ce week-end alpestre, Tadej Pogacar a porté le maillot jaune trois jours dans sa carrière. Et déjà gagné deux Tour de France… L’annoncer n’a franchement rien d’audacieux, d’intrépide ou même d’aventureux. S’il a récupéré les mailles les plus convoitées de l’été l’année dernière sur l’ultime étape parisienne, le Slovène est cette fois parti pour traverser les deux prochaines semaines en jaune. Et peinard ou presque, tant l’incursion dans les Alpes, cette année moins complexe avant que le gris s’en mêle, lui aura permis d’anéantir la moindre esquisse de suspense qui pouvait encore essayer de se frayer un chemin après sa démonstration dans le chrono en Mayenne. Honnêtement, à part s’il se perd sur l’autoroute du Sud… Et encore, il a presque le temps de faire demi-tour.