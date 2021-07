Diables rouges: Roberto Martinez fidèle au poste… au minimum jusqu’en octobre

Plus un mot depuis vendredi : Roberto Martinez s’est muré dans le silence. Pourtant convoquée de longue date y compris en cas d’élimination, la conférence de presse a curieusement disparu de l’agenda fédéral deux heures après le coup de sifflet final. Un déni de presse qu’il pourrait corriger « à froid et avec un minimum de recul en milieu de semaine », nous dit-on. Pour confirmer très probablement la tendance générale voulant qu’il sera toujours en poste au moment d’aborder la dernière ligne droite des éliminatoires pour le Mondial 2022. Et le Final 4 de la Nations League, en octobre.