Ce lundi, Anderlecht entame son stage estival à Alkmaar. Six jours pour permettre à Vincent Kompany de peaufiner la préparation et intégrer les nouveaux joueurs dont Sergio Gomez, le médian arrivé de Dortmund. Au total, l’entraîneur emmène 38 joueurs aux Pays-Bas. Un groupe large où on ne retrouve pas quelques éléments de renom puisqu’Adzic, Bakkali, Vranjes, Sanneh, Nkaka et Saief n’ont pas été conviés et sont invités à se trouver un autre club.