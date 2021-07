Regardez bien ce « Manic Monday » (Lundi de folie) car c’est le dernier ! L’an prochain, Wimbledon lâchera, en effet, cette tradition (et oui, ça arrive même ici) de réunir tous les huitièmes de finale le lundi pour libérer le premier dimanche du tournoi. La journée est donc d’emblée historique, et Roger Federer se devait d’en être, pour la 18e fois (en 22 participations) à 39 ans et 11 mois !