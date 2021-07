Formule 1: Lewis Hamilton a-t-il perdu le titre mondial?

Ce dimanche, Max Verstappen a décroché une victoire plus convaincante encore qu’il y a huit jours sur le même circuit de Spielberg. Et cette fois, le Hollandais n’a même pas été contraint de surveiller ses rétroviseurs : Lewis Hamilton, son unique rival dans la course au titre, a terminé au 4e rang.

J’ai le sentiment d’avoir loupé une 2e place facile », se plaignait le septuple champion du monde à l’arrivée. « Sans que j’en connaisse la raison, ma monoplace est devenue très capricieuse dans la dernière partie de ce Grand Prix d’Autriche. L’arrière se dérobait facilement et je consommais davantage de gommes que mes rivaux. Apparemment, le fond plat était abîmé. Je n’ai pourtant pas le sentiment d’avoir escaladé les vibreurs plus que les autres. » Le constat mathématique est imparable : l’homme aux 98 victoires en Grand Prix n’a plus savouré le champagne depuis la plus haute marche du podium depuis l’Espagne le 9 mai alors que Verstappen enfile les premières places. Si l’on excepte son abandon à Bakou à cause de l’explosion d’un pneu à deux tours du drapeau à damier, le voici qui compte quatre victoires d’affilée, cinq en neuf courses. Au classement provisoire du championnat, son compteur affiche 32 unités de plus que son rival.