Nouveau carton pour le tourisme wallon: 25.000 pass gratuits distribués en quelques minutes

Sans surprise, les 25.000 nouveaux pass touristiques gratuits offerts par VisitWallonia ont été pris d’assaut ce lundi matin. La distribution via le site internet de l’organisme touristique de la Wallonie a débuté à 8 heures précises. Quelques minutes plus tard, le stock de bons à valoir sur 800 attractions et partenaires était épuisé. Malgré un petit problème technique, vite résolu. Pour éviter les embouteillages constatés lors d’initiatives précédentes, le nombre de connexions simultanées possibles était passé de 100.000 à 200.000.

La troisième opération du genre a donc rencontré le même succès que les deux premières organisées fin 2020 et au mois de mai dernier pour soutenir le secteur touristique wallon confronté aux conséquences de la crise sanitaire. Chaque pass est d’une valeur de 80 euros. Un seul pass peut être distribué par ménage. Les candidats à l’excursion ou au séjour devront dépenser cette somme au cours des mois d’été.