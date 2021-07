Les images de l'impressionnant incendie à Chypre, désormais sous contrôle (photos)

Un énorme incendie a ravagé des pans entiers du massif forestier du Troodos à Chypre et coûté la vie à quatre personnes avant d’être quasiment maîtrisé dimanche, l’une des pires catastrophes de l’histoire récente de l’île méditerranéenne. Plus de 24 heures après le début du sinistre, le directeur du département des forêts, Charalambos Alexandrou, avait espéré que l’incendie, qualifié de «cauchemar», soit «sous contrôle» d’ici lundi matin. Les autorité l’ont confirmé, 48 h après le départ de l’incendie.

Attisé par les vents et la chaleur, le feu s’est déclaré samedi après-midi au nord de la ville portuaire de Limassol (sud) embrasant le flanc méridional du massif, principal poumon vert de ce petit pays membre de l’Union européenne qui subit des canicules et des épisodes de sécheresse de plus en plus marqués. L’aide des Canadairs envoyés par Israël et la Grèce a fortement contribué à éteindre le feu, selon Niovi Parisinou, porte-parole du gouvernement.