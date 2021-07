Retour d’une zone rouge ou d’un pays à très haut risque, contact covid: quand faire une quarantaine?

Les personnes qui reviennent d’une zone rouge, d’un pays à très haut risque ou ont été en contact avec une personne testée positive au coronavirus (un contact à risque) doivent suivre une quarantaine. Celle-ci est généralement fixée à 10 jours à partir du jour où il y a eu un contact avec la personne infectée ou du dernier jour du séjour dans une zone rouge ou à très haut risque (jour 0). Un test doit être effectué le plus rapidement possible et un deuxième test après 7 jours. La quarantaine se termine si le 2e test négatif. C’est le principe général mais il existe des exceptions.

Voici en détail, les règles de quarantaine qui s’appliquent selon le cas de figure dans lequel vous vous trouvez.