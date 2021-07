Pas encore de victime belge déclarée dans le cadre de la cyberattaque contre Kaseya

Le Centre pour la cybersécurité (CCB) n'a, pour le moment, reçu aucun rapport d'entreprises belges ayant été victimes de la cyberattaque internationale d'envergure au rançongiciel, ou "ransomware". Le centre demande à tous les utilisateurs du logiciel de gestion des technologies de l'information et de la communication (TIC) du fournisseur Kaseya VSA de le déconnecter le plus rapidement possible.