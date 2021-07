Roger Federer participera bien aux Jeux olympiques de Tokyo cet été

La dernière fournée comporte 14 athlètes dont Federer, 8e mondial, qui s’apprête à disputer ses cinquièmes Jeux olympiques après 2000, 2004, 2008 et 2012. Les sélections sont ainsi terminées et la délégation suisse se composera de 116 sportifs. C’est la plus importante représentation helvétique depuis Atlanta en 1996. À Rio, 105 athlètes suisses avaient disputé les JO de 2016. S’il confirme sa participation, le Bâlois, vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem, tentera d’ajouter une médaille à sa collection olympique qui compte déjà l’or en double en 2008 à Pékin (avec Stan Wawrinka) et l’argent en simple en 2012 à Londres.

Viktorija Golubic (WTA 66) et Belinda Bencic, 11e mondiale, sont aussi sélectionnées côté féminin en tennis.