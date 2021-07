Devenir députée fédérale avec le… 19e score de sa liste

A améliorer la gouvernance politique, il se produit parfois des conséquences inattendues, du moins pas forcément souhaitables. Ainsi, à la suite de certaines affaires ou par souci éthique, des assemblées ou des partis ont décidé de restreindre le cumul des mandats. Au Parlement de Wallonie, seuls un quart des députés peuvent encore cumuler leur fonction parlementaire avec un mandat exécutif local (bourgmestre, échevin ou président de CPAS). Au PS, pareil décumul vaut pour les élus des villes de plus de 50.000 habitants. Au MR, la même règle existe actuellement de manière informelle et sera intégrée dans les statuts à la rentrée. Et chez Ecolo, le principe de non-cumul existe depuis belle lurette.

Mais quand le destin s’en mêle, cela peut provoquer des situations surprenantes.