Cannes 2021 sera une fête

Du 6 au 17 juillet, le 7e art mondial est à l’honneur lors du 74e Festival de Cannes. Après une année blanche, l’édition 2021 s’annonce faste et sous protection sanitaire avec une belle présence de stars françaises et quelques Américains dont Jodie Foster et Spike Lee, président du jury.

Enfin ! La 74e édition du Festival de Cannes à quelques heures de la première montée des marches depuis 773 jours. Oui, cela fait 773 jours qu’on est en attente entre espoir et désespoir, à cause d’un très méchant petit virus en provenance de Chine qui a fait beaucoup, beaucoup de ravages. Et ce n’est pas tout à fait fini puisqu’à cause des restrictions sanitaires imposées par le covid, pas mal de festivaliers du monde entier ne peuvent pas rejoindre la Croisette, que certains doivent faire une quarantaine, que tous ceux qui n’ont pas un Pass sanitaire validé doivent se faire tester toutes les 48 heures, que le port du masque est obligatoire partout dans le Palais des Festivals. Mais on y est ! Masqué, testé, on est là ! Au milieu des juilletistes en short ou maillot de bain. Pour avoir toutes les chances de se tenir dans les meilleures conditions, le festival a glissé de mai à juillet. La ville de Cannes, comme les organisateurs du festival, a tout mis en œuvre pour être un exemple tant du côté sanitaire que culturel et festif.