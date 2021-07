L’immunologiste: «Il est très important de garder la possibilité de peser le pour et le contre»

Par Anne-Sophie Leurquin et A.-S. L.

L’immunologiste Sophie Lucas (UCLouvain) considère d’un très bon œil que la vaccination des 12-15 ans soit ouverte à tous ceux qui le souhaitent, moyennant une information ciblée des ados et de leurs parents : « C’est une attitude très raisonnable parce qu’il s’agit d’une décision qui doit rester personnelle, comme d’ailleurs celle des plus de 16 ans ou des personnes majeures. On a le droit de décider de ne pas se faire vacciner à cet âge-là. Il faut viser une prise de décision informée qui doit se faire en connaissance de cause, avec les arguments pour et les arguments contre. Le poids de cette décision va être extrêmement variable en fonction de la situation individuelle de ces ados de 12-15 ans. »