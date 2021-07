Pourquoi Milan a laissé partir sa pépite

Le départ de Gianluigi Donnarumma a impliqué un manque à gagner énorme dans les caisses du Milan (60 millions selon le site spécialisé Transfermarkt) et une certaine incompréhension. À 22 ans, près de 6 déjà dans les cages « rossonere », « Giggio » a tout l’avenir devant lui et le talent pour marquer son époque.

Deux éléments ont conduit à ces adieux. Primo, les parties n’ont jamais trouvé l’accord pour le nouveau contrat avec 4 millions de différence entre l’offre (8 millions x 5 ans) et la demande (12 millions x 2 ans), plus l’immanquable commission à verser à son agent, Mino Raiola, estimée entre 15 et 20 millions en fonction des sources. Presque autant que pour le contrat global du joueur. Secundo, Raiola exigeait aussi une clause libératoire très basse de 30 millions, activable une fois par an. Avec cette deuxième condition, le club aurait non seulement payé une belle commission à Raiola presque pour rien, mais il aurait également perdu la main sur la vente du joueur.