Euro 2020: Donnarumma, le digne successeur de Buffon

En 31 caps avec la Squadra Azzurra, « Gigio » Donnarumma n’a jamais concédé plus d’un but par match. Outre cette statistique impressionnante, il s’est érigé, pendant cet Euro, en véritable ange gardien de la sélection italienne, lui qui peut dorénavant légitimement revendiquer une place à la table des meilleurs portiers de la planète.

Roberto Mancini a façonné une Squadra Azzurra à son image : mature, joueuse, certaine de ses qualités et résistante à la pression. Des éléments loin d’être anodins au plus haut niveau du football mondial, mais des forces qui voleraient en éclats sans une base robuste, solide. Si l’expérimentée défense centrale composée de Chiellini et Bonucci est régulièrement mise sous la lumière des projecteurs, c’est aussi parce que le duo bianconero peut compter sur Gianluigi Donnarumma dans son dos. Incarnant à la fois le présent et l’avenir de la sélection transalpine, le gardien de 22 ans ne cesse d’impressionner pour son premier grand tournoi avec l’Italie. Et d’effrayer ses opposants, surtout quand il déploie ses membres, tel un albatros prêt à prendre son envol. Pour preuve, son mètre 96, sa sérénité dans les sorties aériennes, ses arrêts importantissimes et son charisme sur le terrain font déjà de lui une valeur sûre à son poste.