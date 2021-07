Tour de France: voici le classement des gains après une semaine de course

La formation belge Alpecin-Fenix a récolté 51.660 euros de gains à l’issue des neuf premières étapes du Tour de France cycliste (WorldTour), a-t-on calculé lundi lors de la première journée de repos à Tignes.

C’est l’équipe qui a gagné le plus grâce à deux victoires d’étape, celles de Mathieu van der Poel et de Tim Merlier. Deux coureurs qui ont déjà quitté la course. Van der Poel, pour sa première participation à la Grande Boucle, a par ailleurs porté le maillot jaune de leader au classement général durant six jours.

Deceuninck-Quick Step suit de très près dans ce classement particulier des gains avec un montant récolté de 51.580 euros grâce aussi à deux succès d’étape, des oeuvres du Français Julian Alaphilippe et du Britannique Mark Cavendish. Bahrain-Victorious est 3e avec 48.400 euros de gains.

Côté belge encore, Lotto Soudal a amassé 7.970 euros et Intermarché-Wanty Gobert 3.750 euros.