Peter Sagan proche de Total-Direct Energie

Dans un mercato plutôt calme pour l’instant, la transaction la plus attendue concerne assurément l’avenir de Peter Sagan. Le Slovaque (31 ans) est exigeant puisqu’il souhaite dans sa roue ses équipiers, mécano, kiné, chef de presse etc, une enveloppe d’environ 8 millions d’euros, ce qui repousse beaucoup d’acquéreurs pour un coureur devenu, sinon anonyme, en tout cas beaucoup moins performant.

La finalité de son départ de Bora se joue via l’équipementier Specialized (le constructeur américain a été décisif dans le partenariat entre Cavendish et Deceuninck – Quick-Step par exemple). Or, il semble que la formation Total-Direct Energie ait pris la main sur ce dossier. En dépit de son statut de formation continentale de deuxième division, l’équipe française est la première sur les rangs pour recruter le triple champion du monde.