Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 a terminé de peu dans le vert

Après avoir dérapé pendant une heure lundi matin, le BEL 20 et ses voisins européens devaient se reprendre et repasser légèrement dans le vert, Wall Street étant fermée. Notre indice de référence terminait sur une hausse de 0,07 pc à 4.173,92 points avec 13 de ses éléments dans le vert, WDP (33,00) étant inchangée. Aperam (45,56) restait en tête avec une avance ramenée à 1,92 pc, devant KBC (65,94) et Ageas (47,46) qui progressaient de 1,73 et 0,76 pc. AB InBev (60,44) avait également viré de 0,22 pc à la hausse tandis que Colruyt (47,41) portait son avance à 0,77 pc. Solvay (108,95) restait positive de 0,18 pc contrairement à UCB (88,86) qui reculait de 1,27 pc en compagnie de arGEN-X (257,50) et Galapagos (57,86), en baisse de 1,87 et 0,86 pc. Proximus (16,57) et Telenet (32,44) terminaient 0,15 et 0,56 pc plus haut que vendredi, Orange Belgium (19,32) et Bpost (10,38) gagnant par ailleurs 0,62 et 0,39 pc. Umicore (51,50) et Elia (90,35) valaient 0,04 et 0,06 pc de moins, Ackermans (144,80) et Melexis (89,45) s'appréciant de 0,63 et 0,56 pc.