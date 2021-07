Voyages: Ryanair et Easyjet tiennent au port du masque à bord des avions malgré la levée de l'obligation au Royaume-Uni

Malgré la levée de l’obligation du port du masque que vient d’annoncer le Royaume-Uni, Ryanair et Easyjet veulent continuer à exiger le port d’un masque buccal à bord de leurs avions.

La compagnie aérienne Ryanair veut continuer à exiger le port d’un masque buccal à bord de ses avions, même si l’obligation du masque venait à être levée par le Royaume-Uni. La décision s’applique à tous les vols, quel que soit le pays de départ ou de destination. Cela devrait profiter à la santé des passagers et des membres de l’équipage, a indiqué lundi la compagnie irlandaise à bas prix.

La compagnie aérienne britannique Easyjet a publié une déclaration similaire. «Il n’y a actuellement aucun changement dans la directive concernant le port de masques à bord d’Easyjet, nous continuerons à évaluer cette ligne directrice», a déclaré la compagnie à l’agence de presse britannique PA. «Nous sommes guidés par notre propre conseiller médical et par un certain nombre d’organismes industriels clés.» La compagnie aérienne s’appuie notamment sur l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).