Inondations: les solutions sont connues, la concrétisation traîne

Il est possible de prendre des mesures pour prévenir le pire des inondations. Mais alors que le risque augmente, les solutions identifiées ne sont pas toujours mises en œuvre.

Jodoigne, Piétrain, Walhain, Baisy-Thy, Mont-Saint-Guibert, Tubize, Péruwelz, Antoing, Fontaine-l’Evêque… la liste est longue des communes wallonnes qui ont été touchées par les inondations, ces derniers jours. Dans certains quartiers, l’eau et la boue se sont invités à plusieurs reprises. La force des intempéries, tombant sur des sols saturés par les pluies régulières, a causé de sérieux dégâts. A certains endroits, on a relevé 40, 60 voire 80 litres par m2, l’équivalent de la moitié des précipitations mensuelles en quelques heures. Des phénomènes très localisés et difficiles à prévoir. Dans la plupart des cas, il s’agit d’inondations par ruissellement ; parfois, un cours d’eau local a débordé.