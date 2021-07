Festivals de l’été: le Gaume Jazz sort des sentiers battus

Du 6 au 8 août Tintigny Rossignol, www.gaume-jazz.com

« Le Gaume Jazz, c’est le bouillonnement de cultures autour des créateurs. Et ça continue ! », insiste Jean-Pierre Bissot, le meneur de jeu du festival. Alors, on accueille des stars, comme Majid Bekkas, Aka Moon, Diederik Wissels et Ana Rocha, Emile Parisien et Vincent Peirani, Eric Legnini, David Linx, Tuur Florizoone, Ivan Paduart et Patrick Deltenre. Et on pousse des jeunes, à qui on donne des cartes blanches : Jean-Baptiste Berger, Mathieu Robert, Félix Zurstrassen, Rémy Labbé, Super Ska, Anneleen Boehme, Margaux Vranken, Saxitude. Et on programme encore le Ntoumos Quintet, Ana Carla Maza, les pianistes Sunna Gunnlaugs et Julia Hülsmann et le Jazz Station Big Band.