Anderlecht: Sambi Lokonga à Arsenal cette semaine?

Après trois heures de car, les Anderlechtois sont arrivés à Alkmaar, dans le nord des Pays-Bas. C’est là-bas qu’ils vivront leur stage estival qui se clôture ce samedi par deux joutes amicales contre Utrecht (12h) et l’AZ (17h). Ils ont eu leur première séance de travail ce lundi après-midi, la suivante étant programmée ce mardi (11h). Avec non 38 mais 37 joueurs composant le groupe de Vincent Kompany. Un élément n’a finalement pas fait le voyage aux Pays-Bas alors qu’il avait été annoncé sur la liste du club bruxellois le week-end dernier : Albert Sambi Lokonga. Une absence du capitaine de la saison dernière qui s’explique évidemment par son départ plus qu’imminent vers Arsenal et la Premier League.