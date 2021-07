Tour de France: Pogacar doit déjà négocier avec l’héritage du soupçon

En cyclisme, plus que dans n’importe quelle autre discipline, le soupçon fait corps avec la domination, surtout quand elle est aussi manifeste que celle qu’impose Tadej Pogacar sur cette Grande Boucle. L’histoire, tourmentée, écrite dans les trahisons, les mensonges éhontés et les excuses rocambolesques, n’aide forcément pas à admirer une performance, un numéro rangé dans la farde à légendes, sans jouer les Cassandre et convoquer les insinuations. Comme si l’exploit était définitivement interdit dans ce sport…