Jusqu’au 22 août. Infos : www.etemosan.be

Cette année encore, le festival de l’Été Mosan investira des lieux de patrimoine de la vallée mosane (seize au total) et proposera un programme varié allant de la musique de la Renaissance à nos jours à travers différents styles et genres. Afin d’accueillir le public en respectant les mesures sanitaires, les concerts dureront cette année une heure sans pause et seront dédoublés, le premier à 16 h et le second à 18 h.