Pas de liste, pas de comptage

Si 475 personnes ont été recensées au départ sur les trois sites d’occupation Béguinage, ULB, VUB (un quatrième s’est ensuite ajouté : See You), il est difficile d’évaluer combien de personnes poursuivent la grève après 43 jours de privation. Quelques grévistes ont abandonné l’action sur injonction médicale, d’autres s’accordent ponctuellement des « pauses », comme cet ancien cuistot passé de 102 à 84 kg dont la brutalité de la perte de point a affaissé les joues et cerclé les yeux de noir. « Mais la plupart poursuivent de façon continue », précise un porte-parole.