Tour de France: le spectre du dopage, cet intermittent du spectacle

Le ver est dans le fruit car nulle autre épreuve que le Tour ne peut l’extraire de la pomme pourrie. Le spectre du dopage hante les suiveurs intermittents qui « couvrent » le vélo trois semaines par an sans avoir vu ce qui s’était passé en amont et sans se soucier de ce qui adviendra en aval.

Le Tour est la seule course à brasser ainsi son cortège d’indécis, d’observateurs suspicieux après la troisième tournée de pinard au coin d’un bistrot. Pogacar n’est donc pas normal, il roule pour une équipe qui a pavillon dans le golfe Persique avec ses pétrodollars, il est dirigé par un ancien dopé qui est tombé dans le coma à cause de cela (Mauro Gianetti) et un staff qui a construit les chaudières Ricco et compagnie chez Saunier-Duval.

Il s’agit d’un résumé succinct d’une réalité malveillante et exaspérante, car elle est récurrente. Personne, même la presse qui utilise des goûteurs avant de manger n’avait ainsi imaginé une seconde, en 2019, que les héros Alaphilippe et Pinot avaient consommé des drogues dures. À travers le prisme des Français, le futur vainqueur Egan Bernal ne fut tarifé d’aucun artifice, passant pour le sherpa des Andes, un gentil Zorrino sorti d’une BD d’Hergé.