Neymar est un joueur qui, techniquement, aurait beaucoup à apprendre à de nombreux footballeurs. Alors, quand le Brésilien donne son top 5 des joueurs les plus techniques au monde, lors d’une interview pour « Oh My Goal », on écoute avec attention.

« Il y a tout d’abord Lionel Messi. Puis Eden Hazard et Kevin De Bruyne. Viennent enfin Marco Verratti et Thiago Alcantara », estime le joueur du PSG.