Tour de France: Ben O’Connor, leader de l’opposition

Des favoris présentés à la veille du Tour, Tadej Pogacar a répondu présent. Primoz Roglic a renoncé. Geraint Thomas, Richie Porte et Julian Alaphilippe ont abandonné toute prétention au classement général.

Seul Rigoberto Uran pointe encore en ordre utile avec quelques autres. Pour la victoire ou pour une place d’honneur à Paris ?

Ben O’CONNOR (AG2R Citroën, 2e à 2.01)

Recruté par Vincent Lavenu chez NTT Pro Cycling, l’Australien incarne la révélation de ce Tour. La démonstration réalisée à Tignes l’amène dans une position inespérée au sortir des Alpes, de quoi lui donner confiance en ses moyens et des idées pour la suite. En effet, malgré son grand gabarit (1,88 m), O’Connor grimpe et récupère bien. Victorieux d’une étape du Giro en octobre à Madonna di Campiglio, il a surtout terminé 6e du Tour de Romandie et 8e du Dauphiné Libéré cette année. Un invité surprise à suivre de très près.