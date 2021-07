Wimbledon: Roger Federer prolonge à Londres et à Tokyo!

L’aventure continue pour Roger Federer, à Wimbledon où il joue de plus en plus libéré, comme en atteste sa belle qualification pour les quarts de finale, en trois sets, contre l’Italien Sonego (27e), mais aussi bien au-delà. Puisqu’avant ce duel, il avait confirmé sa participation aux J.O. de Tokyo où il sera tout proche de fêter ses 40 ans, avec des rêves dorés.

L’appétit vient en mangeant… ses adversaires. Roger Federer n’est pas encore redevenu l’ogre qu’il était avant ses deux opérations au genou droit, mais il croque à nouveau à pleines dents cette opportunité qui lui est offerte de vivre de derniers moments historiques, à un mois de ses 40 ans ! Dans sa casserole, le Suisse a fait rôtir, d’abord à petit feu, mais désormais sous une belle flamme, les Mannarino, Gasquet, Norrie et, ce lundi, Sonego !

7-5, 6-4, 6-2 : le Suisse a disputé son match le plus abouti jusqu’ici, sa 105e victoire à Wimbledon (!), même s’il s’est un peu compliqué la vie dans la première manche (de 5-3 à 5-5), avant la fermeture du toit du Central pour cause de pluie. Mais après, il a déroulé, retrouvant certaines fulgurances d’antan, notamment au filet. On le sent de plus en plus libéré sur ce gazon qui a lancé sa légende : « en paix », comme il le dit si bien.