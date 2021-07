Coronavirus: l’Allemagne lève les interdictions de voyager sur son territoire concernant le Royaume-Uni, le Portugal et l’Inde

À partir de mercredi, le Portugal, le Royaume-Uni, la Russie, l'Inde, mais également le Népal auront le statut de « zones à forte incidence » et non plus de « zones à variant viral ».

Le gouvernement allemand va considérablement assouplir les restrictions d'entrée pour les personnes originaires du Portugal, du Royaume-Uni, de Russie, d'Inde, mais également du Népal.

À partir de mercredi, ces cinq pays auront le statut de « zones à forte incidence » et non plus de « zones à variant viral », rapporte l'institut Robert Koch (RKI). Cela signifie que tous les gens peuvent retourner en Allemagne. Pour les personnes qui ont été entièrement vaccinées ou qui se sont remises du coronavirus, il n'y a plus d'obligation de quarantaine. Pour d'autres, la quarantaine est raccourcie.