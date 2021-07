Russie: contact perdu avec un avion transportant 28 personnes

Un avion de ligne russe transportant une vingtaine de passagers a disparu des radars mardi dans la péninsule du Kamtchatka, en Extrême-Orient russe, ont annoncé des responsables locaux.

L’appareil, un Antonov An-26 de conception soviétique, effectuait la liaison entre la capitale régionale Petropavlovsk-Kamchatsky et la petite ville de Palana quand il a cessé d’émettre, a expliqué à l’AFP une porte-parole du bureau du procureur régional chargée des transports, Valentina Glazova. Selon elle, l’avion transportait 23 passagers et six membres d’équipage.

« Les efforts de recherche et de sauvetage sont en cours », a ajouté Mme Glazova : « Tout ce qu’on sait pour l’instant, c’est que le contact avec l’avion a été perdu et qu’il n’a pas atterri. » L’avion était opéré par une petite compagnie locale du Kamtchatka, immense péninsule de l’extrême est de la Russie très peu peuplée.