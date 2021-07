Van der Poel quitte le Tour de France pour se concentrer sur les JO: «Ce n’est pas bon pour le cyclisme», commente Eddy Merckx

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a décidé de quitter le Tour de France avant le départ de la 9e étape, dimanche, entre Cluses et Tignes. Le Néerlandais l’a confirmé dans une interview de l’organisation à quelques minutes du départ.

Un choix qui n’enchante pas Eddy Merckx. L’ancien grand champion belge l’a d’ailleurs signalé à nos confrères de Sporza : « Je ne comprends pas sa décision. Quand on prend part à une course à étapes, ce n’est pas pour l’abandonner si vite et sans raison médicale. Bref, il aurait dû se préparer aux JO d’une autre manière.

Abandonner volontairement le Tour de France, ce n’est pas bon pour le cyclisme car c’est la plus grande course de l’année. Et ce, même si ce qu’il a fait à Mûr-de-Bretagne était grandiose ».