Depuis des mois, et sa double opération du genou droit, Roger Federer travaillait en espérant être prêt pour Wimbledon. Lundi, il s’est qualifié avec autorité et une grande satisfaction pour les quarts de finale : « On va voir ce qu’il me reste dans le réservoir », a-t-il prévenu.

Après trois matchs gagnés à Roland-Garros, vous en êtes à quatre à Wimbledon. Comment vous sentez-vous ?