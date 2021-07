Tour de France: Cavendish remporte la 10e étape au sprint et se rapproche du record d’Eddy Merckx, van Aert termine deuxième

Le Britannique pourrait égaler la légende belge s’il signe une nouvelle et 34e victoire d’étape sur le Tour.

Mark Cavendish a remporté la 10e étape du Tour de France, mardi, entre Albertville et Valence. Après 190,7 km de course, le Britannique de Deceuninck-Quick Step s’est imposé au sprint devant Wout van Aert (Jumbo-Visma) et Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix). Cavendish signe son 33e succès sur la Grande Boucle, à une seule victoire du record d’Eddy Merckx. Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a conservé son maillot jaune de leader du général.

Dès le départ, deux coureurs passaient à l’offensive : Tosh van der Sande (Lotto Soudal) et le Canadien Hugo Houle (Astana-Premier Tech). Les deux hommes prenaient rapidement une avance de cinq minutes.

Ils restaient devant jusqu’à 38 km de l’arrivée, lorsque Van der Sande se relevait. Houle l’imitait deux kilomètres plus loin. Les équipes de sprinteurs prenaient alors le relais.