Frères de sang et illustres inconnus

Plus de 24 ans à l’affiche à Londres, avec plus de 10.000 représentations d’affilée (seuls Les Misérables et Phantom of the Opera ont dépassé ce record), des adaptations dans le monde entier, jusqu’au Japon, et pourtant Blood Brothers reste largement méconnu dans nos contrées. « Dans les collèges anglo-saxons, c’est un peu l’équivalent de ce que sont Les Misérables ou Germinal dans les écoles françaises : un passage obligé », commente Fabrice Pillet, qui assure la direction de casting sur la création mondiale en français de l’œuvre qui se prépare à Bruxellons.