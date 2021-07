entretien

Ludovic et Zoran Boukherma sont frères, et plus encore, ils sont jumeaux. Mais c’est par le cinéma que leur relation devient fusionnelle. Après une étonnante comédie, Willy 1er , ils se lancent dans le film de genre. Les histoires peu banales que leur mère, fan de Stephen King, leur lisait enfants y sont sans doute pour quelque chose. Rencontre à deux voix qui s’entremêlent.

Vous êtes jumeaux, était-ce une évidence de travailler ensemble ?