Ohio, 1995. Un couple et leurs deux filles sont obligés de quitter précipitamment les Etats-Unis. Direction Cuba, où les enfants sont retirés à leurs « parents ». Des espions, comprend-on… Deux décennies plus tard, les gamines ont grandi. Et Natasha renoue avec son passé quand elle découvre l’existence d’une armée de guerrières asservies mentalement.