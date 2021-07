Juchés sur leur tigre à dents de sabre, Grug Croods et les siens ont fini par trouver leur paradis : coloré, cultivé, irrigué et… occupé par les Betterman. Qui insistent : bien mettre l’accent sur « better ». Chez les Betterman, chacun dort dans sa chambre, pas en tas comme chez les Croods, et on ne touche pas aux bananes, le mets préféré de Grug. La cohabitation promet de ne pas être simple !