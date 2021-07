Déclaration sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat: rejet de la demande d’audition d’Ihsane Haouach

Les partis d’opposition N-VA et CDH ont réclamé mardi l’audition à la Chambre de la commissaire du gouvernement auprès de l’Institut de l’égalité entre les femmes et les hommes, Ihsane Haouach, pour clarifier des propos qu’elle a tenus ce week-end dans la presse, et que le MR (majorité) et Défi (opposition) ont eux aussi dénoncés.

Cette demande, déposée par la N-VA en commission de l’Égalité des chances de la Chambre, a toutefois été rejetée par les partis de la majorité, avec abstention du MR. Les libéraux francophones ont fait savoir qu’ils interrogeront jeudi la secrétaire d’Etat à l’égalité des genres, Sarah Schlitz (Ecolo), en séance plénière, un cadre plus approprié que la commission, selon eux.

Dans une interview au « Soir », Mme Haouach défendait samedi sa conception de la neutralité en expliquant que le principe de la séparation de l’Église et de l’État pouvait se décliner en fonction du changement démographique.