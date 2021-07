Malagne la Gallo-Romaine, un site d’exception entre recherche, pédagogie et expérimentations

Fouillé fin du 19ème siècle, puis fin du 20ème, le site de Malagne, propriété pour partie de la Ville de Rochefort et de la Région wallonne, constitue le plus important domaine gallo-romain de Famenne tandis que d’autres traces d’habitat ont été mises au jour dans cette même région. En cette année du 25ème anniversaire de sa mise en valeur, « Malagne la Gallo-Romaine » se décrit dans un beau livre tandis que de nombreux événements vont parsemer son été, avec trois fils conducteurs : le patrimoine, la nature et la culture. Pour les touristes du cru ou de passage, Malagne vaut le détour pour son aspect paisible, pour la beauté de ce site de 14 hectares, pour le partage des connaissances et la pédagogie qu’il dégage en lien avec le passé gallo-romain.