Teddy (Ludovic et Zoran Boukherma) ***

Les jumeaux Boukherma veulent en dire plus que simplement effrayer pour le plaisir. Ils assument le genre fantastique, noir et gore, un humour à froid et un style un rien absurde. Ils dépeignent un monde rural désenchanté avec tendresse et cernent des réalités de cette France profonde à travers des figures drôles et touchantes.

