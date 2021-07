In the Heights: une comédie musicale pour l’été

Elle manque cependant de profondeur, tire en longueur et n’émeut qu’à moitié.

C’est sans conteste une proposition dans l’air du temps, taillée spécialement par l’industrie pour que les spectateurs aient envie de respirer l’air frais des salles cet été. Adapté de la comédie musicale éponyme créée en 2005 et lauréate de quatre Tony Awards, In the Heights (D’où l’on vient pour le titre français) est une sorte de feel-good movie qui célèbre la communauté hispanophone de Washington Heights, quartier latino de Nueva York. L’histoire de Usnavi, jeune Dominicain propriétaire d’un petit café dans le quartier, rêve de renouer avec ses origines.