Le CAB fête le minimalisme de Bruxelles à Saint-Paul de Vence

«Structures of Radical Will» jusqu’au 24 juillet à Bruxelles et jusqu’au 7 novembre à Saint-Paul-de-Vence.

La Fondation CAB aime les rues en pente. C’est en tout cas le premier point commun entre le vaste espace de la rue Borrens à Bruxelles, ouvert en 2012, et le nouveau lieu qu’elle occupe depuis fin juin au chemin des Trious à Saint-Paul-de-Vence. Et si cela peut sembler futile, on peut y voir, de manière totalement fortuite, un lien avec ces diagonales traversant l’espace que l’on retrouve chez plusieurs des artistes qu’elle présente. Des créateurs œuvrant dans le champ de l’art minimal et conceptuel. Un domaine réputé difficile, intellectuel, élitiste… et que la Fondation veut justement faire découvrir au plus grand nombre.