Coronavirus: résolution sur l’accès du vaccin à tous mais pas sur la levée des brevets

La commission de la Santé de la Chambre a approuvé mardi une résolution des socialistes qui vise à faire du vaccin contre le covid-19 un bien public accessible à tous, partout dans le monde. Il est notamment demandé au gouvernement de plaider cette cause aux Nations unies, à l’Organisation Mondiale de la Santé et au sein de l’Union européenne et, auprès de l’UE, de réclamer la mise en place d’une stratégie mondiale contre la maladie axée sur la garantie d’un accès égal, abordable et rapide pour les habitants des pays en développement.

«On le sait, plus la vaccination traînera de par le monde, plus cette crise durera longtemps, et ce, en raison notamment de l’apparition de variants qui pourraient devenir résistants aux vaccins. C’est l’humanité tout entière qui est confrontée à la pandémie, et c’est chaque être humain qui doit pouvoir être protégé et protéger l’autre», ont souligné les députés Laurence Zanchetta et André Flahaut dans un communiqué.