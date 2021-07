Spectacles, musiques, cinéma: le guide des festivals de l’été

Malgré certains événements annulés, cet été regorge de propositions attendues ou surprenantes pour se retrouver enfin et partager le plaisir d’un spectacle, d’un film, d’un concert… Laissez vous emporter.

Cinéma

Cet été, le pays regorgera d’initiatives en tout genre pour permettre au public de renouer petit à petit une belle relation d’amour avec le grand écran. Prendre l’air, boire un verre et parfaire sa cinéphilie ? Plus besoin de choisir.

Musiques

Scènes

Tout le monde n’est pas forcément adepte du sable fin sous les pieds. Pour choyer sa voûte plantaire, on peut aussi opter pour l’herbe bien grasse de nos belges contrées. Et si, en plus d’un massage de pelouse, l’expérience nous malaxe l’esprit avec des graminées théâtrales, nous voilà comblés.