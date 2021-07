Conjoints survivants: vers un allongement de l’allocation de transition

Quand je suis montée dans la voiture, je me suis dit qu’on allait se retrouver à la rue, qu’on n’avait plus rien. Ce n’est pas possible. Comment je vais faire ? Je vais être à la rue avec mes enfants. Et quand je suis sortie de chez le notaire, je me suis effondrée. Ce fut la seule fois. Je me suis dit qu’on perdait tout. Mais ça a aussi été l’élément déclencheur : j’ai réalisé qu’il fallait que je me batte. »

Voilà le genre de témoignages qui arrivent à La Ligue des familles. Il est vrai que les familles qui viennent subitement de perdre le papa ou la maman découvrent, en effet, avec angoisse que l’équilibre financier qu’elles s’étaient patiemment construit allait s’effondrer. C’est que des choix ont été posés, les unes pour acheter une voiture, les autres pour emménager dans une maison. Quand ce n’est pas Madame qui a accepté de travailler moins pour s’occuper un peu plus des enfants. Et voilà que tout à coup, toute la charge financière retombe sur les épaules du conjoint survivant…