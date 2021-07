La bataille sur une taxe kérosène européenne est lancée

Retenez bien le slogan « Fit For 55 », parce que vous allez en entendre parler dès la semaine prochaine, quand la Commission européenne présentera son grand paquet législatif du même nom. Il ne s’agira pas d’assurer que les Européens sont en forme à 55 ans mais de comment réduire les émissions carbone du continent de 55 % d’ici 2030.

Parmi ce que certains qualifient de « tsunami législatif » attendu le 14 juillet, la taxation du kérosène sera bien présentée. Le texte a d’ores et déjà fuité. Il indique que les « exemptions fiscales obligatoires en ce qui concerne l’aviation internationale et le transport maritime sont particulièrement problématiques car elles ne sont pas cohérentes avec les politiques et les défis climatiques actuels ».