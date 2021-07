Au pays de l’oncle Charles

Où l’on immerge les visiteurs dans l’époque la plus faste de l’histoire de Bruxelles, sous le règne de Charles Quint. - BRF

On l’appelait le Carolus V Festival. Pour ses 10 ans, il change de nom et devient le Brussels Renaissance Festival (BRF). Jusqu’au 11 juillet, il investit plusieurs lieux emblématiques de la capitale – dont le Palais du Coudenberg, place Royale – pour immerger les visiteurs dans l’époque la plus faste de l’histoire de Bruxelles, au temps de Charles Quint.

Visites guidées, animations, jeux, expos et balades révèlent toute la richesse du patrimoine architectural de la ville, les vestiges de la Renaissance, et retracent les épisodes marquants de la vie des Bruxellois sous le règne de l’empereur le plus puissant du XVIe siècle.